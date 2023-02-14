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الثلاثاء، 14-02-2023 07:49 م

ولي العهد يزور مركز الخدمات الحكومية الشامل في المقابلين

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الوكيل الاخباري - زار سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مركز الخدمات الحكومية الشامل في منطقة المقابلين جنوب العاصمة عمان.

ويأتي إنشاء المركز ضمن خطة المراكز الحكومية الشاملة في إطار تطبيق مفهوم" الحكومة الواحدة"، وتماشياً مع مفهوم التحول الرقمي الذي يهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية كافة.

وأشاد سمو ولي العهد، بدور المركز الذي يعمل على تسهيل الإجراءات على المواطنين، مؤكداً سموه ضرورة تعميم هذه التجربة في جميع المحافظات.

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