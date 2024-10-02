ارتفاع الذهب خلافا للبيتكوين.. كيف أثرت الضربة الإيرانية لإسرائيل على الأسواق؟

الوكيل الإخباري- أحدثت الضربة الإيرانية لإسرائيل تقلبات في الأسواق العالمية، ودفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.



الذهب:

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انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، مع جني المستثمرين الأرباح بعد صعود أسعار المعدن النفيس يوم أمس مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.



وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للمعدن سليم شهر ديسمبر المقبل بنسبة 0.76% إلى 2669.80 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.38% إلى 2653.09 دولار للأونصة.



وفي تعاملات أمس الثلاثاء، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.15% إلى 2690.3 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.



البورصة الأمريكية:



تراجعت مؤشرات بورصة "وول ستريت"، في تعاملات الثلاثاء، مع توجه المستثمرين نحو أصول الملاذات الآمنة عقب زيادة حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، الذي أثار تقلبات في الأسواق.



وفي نهاية تعاملات أمس، أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التداولات على انخفاض بنسبة 0.93% عند 5708.75 نقطة.



في حين تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 1.53% إلى 17910.36 نقطة، بينما انخفض المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.41% ليسجل 42156.97 نقطة.



البيتكوين:



كذلك انخفضت أسعار العملات المشفرة، في تعاملات الأربعاء، وتراجعت عملة "البيتكوين" بنحو 4%.



وانخفضت "البيتكوين"، العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، بنسبة 3.64% إلى 61668.75 دولار.

RT