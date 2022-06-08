الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

تقرير دولي: "صدمة غذائية" ستواجه الدول ذات الدخل المنخفض

10 شروط وضعتها تركيا لانضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو

ارتفاع أسعار الذهب اليوم محلياً

أنقرة تتحدث عن تقدم في ملف نقل الحبوب من موانئ البحر الأسود

فيديو - فزعة للتبرع بالدم لطفل مريض في مركز الحسين للسرطان

مطالب بتوسيع مظلة الدعم النقدي المُقدم من صندوق المعونة لكبح جماح الأسعار

6 إصابات بحادث صدم باص مدرسة بعامود كهرباء في إربد - صور

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

إيرادات قناة السويس تقفز إلى 115.7 مليار جنيه خلال عام

الأربعاء، 08-06-2022 10:22 ص

أنقرة تتحدث عن تقدم في ملف نقل الحبوب من موانئ البحر الأسود

62a02c1b4c59b74f400c5d06


الوكيل الاخباري- صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن هناك "بعض التقدم" في موضوع نقل الحبوب من موانئ البحر الأسود، مع بقاء قضايا فنية تحتاج إلى مزيد من البحث.

اضافة اعلان

 

وقال أكار : "نسعى جاهدين لتحقيق نتيجة بشأن هذه المسألة في أقرب وقت ممكن. نبقى على حوار مع روسيا وأوكرانيا، ونجري مناقشات مع الأمم المتحدة. وتم إحراز تقدم معين".

وأضاف: "مع ذلك، هناك قضايا فنية لا تزال قيد البحث، مثلا: كيف سيكون تشغيل الممر؟ من وكيف سيقوم بإزالة الألغام من الموانئ؟ وما هي السفن التي سترافق ناقلات البضائع؟".

وتعليقا على إمكانية تنظيم مفاوضات في تركيا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية ، قال أكار إن "الاجتماعات ممكنة"، وأضاف: "السبت الماضي، أجرى ممثل الأمم المتحدة محادثات مع ممثل عن وزارتنا. ونظرا لامتلاك الأطراف إرادة لحل القضية، فإن العملية تمضي قدما".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أمور تعقد الحوار، أكد الوزير التركي أن المشكلة الأساسية هي الثقة، وقال: "كل طرف يريد الحصول على ضمانات بشأن قضايا معينة. ونحن من جانبنا نسعى جاهدين لخلق هذا الجو من الثقة".

 

وأعلنت الدفاع الروسية أمس أن الوزير سيرغي شويغو بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي الأوضاع في أوكرانيا وسوريا.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
39

ارتفاع صادرات الاردن للبرازيل بنسبة 1600 % خلال 3 سنوات

62a04d734c59b758420233e3

المركزي الروسي يخفف قيود الحوالات للأفراد اعتبارا من اليوم

59e68cd976f8b

تقرير دولي: "صدمة غذائية" ستواجه الدول ذات الدخل المنخفض

ذهب خاص 2

ارتفاع أسعار الذهب اليوم محلياً

620227135415181821794

مطالب بتوسيع مظلة الدعم النقدي المُقدم من صندوق المعونة لكبح جماح الأسعار

60eae856423604669313830a

إيرادات قناة السويس تقفز إلى 115.7 مليار جنيه خلال عام

أخبار متعلقة
Capture-12

تركيا تعتزم شراء القمح الأوكراني بخصم 25%

143-101805-_1615fe29dc6fb2_700x400

التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى في 24 عاماً.. بلغ 73.5%

9

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء

قمح

مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية

628dd94742360416df3ca383

دين تركيا الخارجي يبلغ رقما قياسيا

140-180615-turkish-lira-recorded-largest_700x400

الاحتياطيات الأجنبية لتركيا تسجل أكبر تراجع في أسبوع هذا العام