إيران تستغل وضع اقتصاد سوريا وتجنّد.. وتصطدم بالروس

الوكيل الاخباري-مع تفاقم الأزمة المعيشية ضمن مختلف مناطق سوريا، والتي تعصف بمفاصل الحياة الأساسية للمواطنين، تواصل الميليشيات الإيرانية العزف على وتر الأوضاع الاقتصادية الصعبة لاستقطاب مزيد من الشبان والرجال وتجنيدهم.

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ففي ريف حلب الشرقي، لا تزال عمليات التجنيد مستمرة لصالح الميليشيات التابعة لإيران بقيادة "لواء فاطميون" الأفغاني الذي يعمل على استغلال الأوضاع المعيشية الكارثية لأهالي وسكان المنطقة.



وتقوم خطة تلك الميليشيات على إغراءات مادية وامتيازات أخرى مقابل عمليات التجنيد، وذلك ووفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.



اصطدام مع الروس

وبحسب المعلومات، فقد ارتفع تعداد المجندين لصالح تلك الميليشيات إلى أكثر من 2605 منذ تصاعد عمليات التجنيد في شهر شباط/فبراير 2021 وحتى اليوم.

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