ارتفاع اسعار النفط عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمئة خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، وسط متابعة آخر التطورات بالشرق الأوسط.

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كما تأثرت أسعار الخام بإشارات حول تباطؤ الطلب في أميركا، بعدما كشفت

البيانات عن ارتفاع بأكثر من التوقعات في مخزونات النفط في أميركا.



وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.29 بالمئة إلى 89.06 دولار للبرميل.



كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.29 بالمئة مسجلة 84.28 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، وبعدما تراجعا بأكثر من دولارين في جلسة يوم الخميس.