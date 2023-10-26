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قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 09:27 ص

تراجع النفط بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس الماضي بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وصعود الدولار، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها في اليوم السابق على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وفقدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا لتنخفض 0.3% إلى 89.95 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.2 % إلى 85.21 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود النفط القياسية 2% يوم الأربعاء قبل أن تتراجع مجددا بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن موافقة الاحتلال على تأجيل الغزو البري المتوقع لقطاع غزة في الوقت الحالي.

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