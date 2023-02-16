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الخميس، 16-02-2023 12:18 م

استقالة رئيس البنك الدولي من منصبه في أوج الإصلاحات

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس استقالته موضحاً أنه سيغادر منصبه بحلول 30 حزيران المقبل أي قبل عام من انتهاء ولايته، في أوج إصلاحات تشهدها هذه المؤسسة المالية التي تواجه ضغوطا لبذل مزيد من الجهود بشأن المناخ.

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وقال مالباس في بيان إن المجموعة "متينة في أساسها، وقابلة للبقاء ماليا وفي وضع جيد لزيادة تأثيرها على التنمية في مواجهة الأزمات العالمية الملحة"، مؤكدا أن استقالته "فرصة لانتقال سلس للقيادة".


وكان مالباس (66 عاما) الرئيس الثالث عشر للبنك الدولي، عين في هذا المنصب في نيسان 2019 لولاية مدتها 5 سنوات، بناءً على اقتراح من دونالد ترامب.


ولم تحدد أسباب رحيله المتوقع بحلول 30 حزيران  قبل نحو عام من انتهاء ولايته. 


وتحدث مالباس في مذكرة أرسلها إلى موظفي البنك الدولي وتمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها عن "تحديات جديدة". ( أ. ف . ب


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