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السبت، 12-08-2023 09:08 ص

القراءة الأولية لثقة المستهلك الأمريكية سلبية ولكن بشكل طفيف

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الوكيل الاخباري - أوضحت البيانات الصادرة، أمس الجمعة، بأن القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان قد جاءت سلبية ولكن بشكل طفيف، لتسجل 71.2 نقطة خلال أغسطس الجاري، وذلك بأقل من توقعات الأسواق بتسجيل المؤشر نحو 71.4 نقطة، وكانت القراءة السابقة لشهر مايو قد سجلت حوالي 71.6 نقطة خلال يوليو الماضي.

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ويتم قياس هذا المؤشر المركب بناءا على الاستطلاع الذي يتم على المستهلكين. 

حيث تقوم جامعة ميتشجان بإجراء استطلاع على 500 أسرة شهريا فيما يتعلق بأوضاعهم المالية وتطلعاتهم بشأن الاقتصاد على المدى القريب والبعيد. 


وفي الوقت ذاته، سجلت القراءة الأولية لتوقعات التضخم الصادرة عن جامعة ميتشجان خلال نفس الفترة ما يعادل 3.3% وهي أقل من القراءة السابقة للمؤشر والتي سجلت حوالي 3.4% خلال يوليو الماضي.


ويقيس هذا المؤشر نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تغير أسعار السلع والخدمات على مدار الاثنى عشر شهرا القادمة.


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