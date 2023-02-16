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الخميس، 16-02-2023 08:51 ص

المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة في آذار

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الوكيل الإخباري - جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التأكيد على نية المصرف رفع معدلات الفائدة بـ0.5 نقطة مئوية في آذار المقبل في وقت تتوضح الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو.

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وقالت لاغارد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن نظرا إلى الضغوط التي تشكلها معدّلات التضخم التي لا تزال مرتفعة خصوصا بسبب أسعار الطاقة، هناك لدى البنك المركزي الأوروبي "نية لزيادة معدلات الفائدة بـ0.5 نقطة مئوية إضافية" خلال اجتماعه المقبل في آذار .

وأضافت لاغارد أن المصرف المركزي سينشر في آذار مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية بطريقة تمكّن من "تقييم المسار المستقبلي لسياستنا النقدية". ( سكاي نيوز )


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