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الثلاثاء، 31-10-2023 09:04 ص

النفط يصعد ومخاوف حيال الإمدادات

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من 3% في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف حيال الإمدادات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط على بيانات صينية ضعيفة.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر كانون الأول، التي ينقضي أجلها يوم الثلاثاء، 36 سنتا، أو ما يعادل 0.41% إلى 87.81 دولار للبرميل.


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير كانون الثاني الأكثر تداولا 29 سنتا، أو 0.34 % إلى 86.64 دولار للبرميل.


وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا، أو 0.41 % إلى 82.65 دولار للبرميل.


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