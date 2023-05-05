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الجمعة، 05-05-2023 01:14 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا من أعلى مستوياته القياسية

ذهب


الوكيل الاخباري - تراجع الذهب، الجمعة، من أعلى مستوياته القياسية التي لامسها في تداولات الخميس، إذ يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات الاقتصادية، لكنه ما زال في طريقه لتسجيل أفضل أسبوع له منذ ما يقرب من شهرين، إذ أدت الآمال بوقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والمشكلات المصرفية، إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

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ويترقب المستثمرون إعلان المزيد من البيانات الاقتصادية من بينها بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
مجلس الذهب العالمي، قال الجمعة، إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر، تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، إذ قوبلت المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية، والمستهلكين الصينيين، بانخفاض في شراء المستثمرين.


وذكر المجلس، في أحدث تقاريره الفصلية، عن اتجاهات الطلب، أن إجمالي الطلب وصل إلى 1081 طنا، بانخفاض 13 بالمئة عن الربع نفسه من العام الماضي.

 

سكاي نيوز


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