بايدن يُقر حزمة بقيمة 467.5 مليار دولار لتفادي إغلاق حكومي جزئي

الوكيل الإخباري - وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتّفاقا بشأن الميزانية، غداة المصادقة عليه في مجلس الشيوخ، لتجنيب الولايات المتحدة شللاً جزئياً للإدارة الفيدرالية.

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وصادق أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي على الحزمة البالغة قيمتها 467.5 مليار دولار، على الرغم من اعتراض جمهوريين عدة على بعض النفقات.



ويمكّن الاتفاق الذي يغطي نصف القوانين الـ12 التي يتعيّن إقرارها في العام 2024، مجموعة من الوكالات والوزارات من مواصلة العمل، على غرار الزراعة والتجارة والعدل والعلوم والبيئة والإسكان والنقل، وذلك حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.



من دون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ربع الساعة الأخير، كانت هذه الإدارات ستتوقف عن العمل في واقعة تُطلق عليها في الولايات المتحدة تسمية "الإغلاق".



وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الديموقراطي وقّع النص أمس السبت.



وتم ترحيل النصف الثاني من الميزانية والذي يتضمن موضوعات حساسة على غرار الجيش وأمن الحدود، إلى حزمة ثانية يتوقّع أن تصل إلى مكتب بايدن بحلول 22 آذار الجاري.