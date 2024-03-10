الأحد 10-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بعد الإرتفاع المتتالي.. كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

الدفاع المدني بغزة يؤكد شح الموارد ويطالب بالدعم

سقوط مسيرة أوكرانية على منشأة نفطية في كورسك

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مخيم الدهيشة

كمين نوعي يسفر عن ضبط 12 طنا من الألبان المغشوشة وإغلاق المصنع

مستشفى شهداء الأقصى يناشد المجتمع الدولي لإدخال الأدوية

بلومبرغ: شركات أجنبية بدأت بإعادة إعمار البنية التحتية في أوكرانيا

3 إصابات على الأقل بتصادم 6 مركبات على طريق دوار الكمالية

السير: إجراءات مُشدّدة بحق الاصطفاف المزدوج والعرضي خلال رمضان

إصابتان بحادثي تدهور على الطريق الصحراوي

الأحد، 10-03-2024 07:42 ص

بايدن يُقر حزمة بقيمة 467.5 مليار دولار لتفادي إغلاق حكومي جزئي

2368626-303009780

الوكيل الإخباري - وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتّفاقا بشأن الميزانية، غداة المصادقة عليه في مجلس الشيوخ، لتجنيب الولايات المتحدة شللاً جزئياً للإدارة الفيدرالية.

اضافة اعلان


وصادق أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي على الحزمة البالغة قيمتها 467.5 مليار دولار، على الرغم من اعتراض جمهوريين عدة على بعض النفقات.


ويمكّن الاتفاق الذي يغطي نصف القوانين الـ12 التي يتعيّن إقرارها في العام 2024، مجموعة من الوكالات والوزارات من مواصلة العمل، على غرار الزراعة والتجارة والعدل والعلوم والبيئة والإسكان والنقل، وذلك حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.


من دون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ربع الساعة الأخير، كانت هذه الإدارات ستتوقف عن العمل في واقعة تُطلق عليها في الولايات المتحدة تسمية "الإغلاق".


وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الديموقراطي وقّع النص أمس السبت.


وتم ترحيل النصف الثاني من الميزانية والذي يتضمن موضوعات حساسة على غرار الجيش وأمن الحدود، إلى حزمة ثانية يتوقّع أن تصل إلى مكتب بايدن بحلول 22 آذار الجاري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
014

البنوك المركزية في العالم تعزز احتياطياتها من الذهب

357615_4_1685256511

بعد الإرتفاع المتتالي.. كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

405306

تراجع أرباح أرامكو 24.7% إلى 454.8 مليار ريال في 2023

LYNXNPEK2900Z_L

ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 35.7% في شباط الماضي

65ec447f4c59b7417918ac4e

أول تعليق للسيسي على سعر الدولار بعد تعويم الجنيه

main_image65ec4277aa1bc

طلب متزايد على السلع والمنتجات الأردنية بأسواق قطر

أخبار متعلقة
2358491-1394815206

قواعد أمريكية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال