تجّار جنوب وشرق عمّان يؤازرون كتلة العطاء من ديوان هاني شحادة الحديد

الوكيل الإخباري - أعلن تجّار من جنوب وشرق عمّان عن مؤازرتهم لكتلة العطاء في انتخابات غرفة تجارة عمّان، وذلك خلال اللقاء الّذي انعقد مساء الجمعة في ديوان هاني شحادة الحديد.



ورحّب الشيخ هاني شحّادة الحديد بالضيوف، مؤكّداً على أهمّيّة دور غرفة تجارة عمّان في دعم التجّار والتجارة.

ودعا إلى انتخاب من يمثّل جميع مناطق العاصمة وليس مكاناً واحداً.

ودعا الشيخ الحديد الحكومة الى الالتزام بالتشاركية مع القطاع الخاص من خلال سن القوانين والانظمة والتعاون فيما بين القطاعين لمصلحة التجارة العامة

وقال رئيس كتلة العطاء، أسعد محمّد القواسمي، كتلة العطاء تتكوّن من 9 أعضاء يمثّلون القطاعات التجاريّة في العاصمة عمّان.

وبين القواسميّ، إنّ كتلة العطاء تعي تماماً التحدّيات الّتي تواجه التجّار في قطاعاتهم المختلفة، لافتاً إلى أهمّيّة غرفة تجارة عمّان وتاريخها الّذي يمتدّ إلى 100 عام.

وأكّد على ضرورة تطوير وتحديث منهجيّة عمل الغرفة، وأن لا تكون انطوائيّة أو منغلقة على نفسها.



وقال عضو كتلة العطاء، هشام هاني الحديد، أنّ تجّار شرق وجنوب عمّان يعانون من غياب التواصل مع غرفة تجارة عمّان.

وأكّد الحديد على أنّ تجّار جنوب وشرق عمّان لهم حقّ على غرفة تجارة عمّان.

وشدّد على أنّ كتلة العطاء سيكون لها دور كبير في شموليّة الغرفة لكافّة مناطق العاصمة عمّان.



وبدوره، تساءل عضو كتلة العطاء، أحمد خليل علّوش، عن كيفيّة التواصل مع الهيئة العامّة لغرفة تجارة عمّان وسط غياب تحديث بياناتهم لدى الغرفة.

ولفت إلى أنّ الكتلة في حال فوزها ستسعى إلى تحويل التصويت إلى إلكترونيّ في الدورة القادمة للغرفة.



ومن جهته، أكّد عضو كتلة العطاء، تيسير موفّق الخضري، على ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقيّة بين 'تجارة عمّان' وكافّة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العامّ والخاصّ، بهدف دعم العمليّة التجاريّة بشكل سليم.

وقال الخضري، أنّ شركات التخليص الجمركيّ تعتبر بمثابة الساعد الأيمن للمصدّرين والمستوردين على حدّ سواء، نظراً لدورها في إتمام عمليّات التبادل التجاريّ، بالإضافة لشراكتها الاستراتيجيّة مع دائرة الجمارك وجميع الدوائر الرسميّة المختلفة مثل المواصفات والمقاييس والزراعة والصحّة والغذاء والدواء وغيرها الكثير.

ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمي، وعضويّة: ماهر محمّد يوسف ، ياسر محمود أبو شيخة ، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، أحمد خليل علّوش، وعودة سعيد الرمحي.

اضافة اعلان



























