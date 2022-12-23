تراجع الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الإخباري - تراجع الدولار بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين، وذلك قبل صدور بيانات نفقات الاستهلاك في الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني الماضي. بحسب موقع "اف اكس الاقتصادي العالمي".

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ويعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تلك البيانات كثيرا في تحديد مستويات التضخم في البلاد، والتي توفر أدلة قوية حول الوتيرة التي يرفع بها البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع شباط القادم.



وانخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 بالمئة إلى مستوى 104.16 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم الجمعة عند 104.39 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.51 نقطة.

بترا