الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

ذروة المنخفض الجوي تبدأ تأثيرها على المملكة والأرصاد تطلق تحذيرات هامة.. تفاصيل

اول مصاب أردني بأوميكرون ينهي الحجر الثلاثاء

الضمان يتوجه لإعادة النظر برواتب متقاعديه المتدنية

الكشف عن اكبر عملية غش جميد منسف في مصر

وزارة الشباب تطلع على تجربة ديوان الخدمة بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

اتفاقية لتطوير مشروع سياحي جديد في البحر الميت التنموية

الهطول المطري.. الكرك الأعلى ومحافظات سجلت صفر - تفاصيل

التربية لـ الوكيل : منح صلاحيات تعطيل المدارس يوم الثلاثاء لمدراء التربية

هبوط تاريخي بسعر الليرة التركية واقبال ضعيف من الاردنيين على الشراء

مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة الصيادلة

الإثنين، 20-12-2021 04:32 م

ترتيب الدول العربية في مؤشر الرخاء والازدهار

مؤشر-الرخاء-والازدهار


الوكيل الإخباري-حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الرخاء والازدهار العالمي لعام 2021 الصادر عن معهد ليغاتوم البريطاني، فيما جاء اليمن بأدنى معدلات الازدهار في التصنيف.

اضافة اعلان


ومؤشر الرخاء والازدهار هو تصنيف سنوي تم تطويره بواسطة معهد ليغاتوم، ويستند المؤشر إلى مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الثروة، والنمو الاقتصادي، ونوعية الحياة، والصحة، والتعليم، والرفاهية الشخصية.


والغرض من المؤشر هو تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الدول لتحديد الخيارات الاقتصادية التي يجب القيام بها لمواصلة بناء مجتمعات شاملة، وفتح المجال أمام الابتكار، وتمكين الناس من تحقيق الرخاء.


ويقيس المؤشر أداء 167 دولة، بالاعتماد على 12 ركيزة في ثلاثة مجالات أساسية للازدهار تشمل المعايير الشاملة للمجتمعات، وبيئة الاستثمار والاقتصادات المفتوحة، والظروف المعيشية والصحية والتعليمية للأشخاص.


وعربيا، حلت الإمارات (41 عالميا) في المرتبة الأولى تلتها قطر (46 عالميا)، ثم البحرين (56 عالميا)، ثم الكويت (58 عالميا)، وسلطنة عمان (67 عالميا)، ثم السعودية (75 عالميا).


وعلى الصعيد العالمي، جاءت الدنمارك في رأس قائمة أكثر الدول ازدهارا، ومن ثم النرويج فالسويد، تليها فنلندا وبعدها سويسرا.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumb

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم في فلسطين

61bae0a64236040c396e9b2d

هبوط تاريخي بسعر الليرة التركية واقبال ضعيف من الاردنيين على الشراء

12202120131028580804399

المنخفض يرفع الطلب على المحروقات بشكل كبير - ارقام

10201328114925

ايقاف إنتاج النفط في عدد من الحقول في ليبيا

12202119161310454090068

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

454343

360 عقارا بيعت لغير الأردنيين خلال تشرين الثاني الماضي

أخبار متعلقة
52020511462602860410

تجارة عمان تصدر 34054 شهادة منشأ في 11 شهرا