تقرير دولي: 1 من كل 4 أطفال في الاتحاد الأوروبي عرضة لخطر الفقر

الوكيل الإخباري - قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن 1 من كل 4 أطفال في دول الاتحاد الأوروبي عرضة لخطر الفقر.



ووجد تقرير جديد صادر عن المنظمة أن عدد الأطفال الذين دفعوا إلى حافة الفقر ارتفع بمقدار 200 ألف في 2021 ليصل إلى 19.6 مليون طفل.



وأوضحت المنظمة أن الزيادة في تكلفة المعيشة وأزمة المناخ وكورونا كانت وراء تلك "الزيادة المقلقة".

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وأظهر التقرير أن الأطفال من أصول مهاجرة واللاجئين وطالبي اللجوء والأطفال غير المسجلين وغير المصحوبين بذويهم كانوا من بين الأكثر تضررا.



وفي إيطاليا، على سبيل المثال، يعيش 32.4 % من المهاجرين في فقر، مقابل 7.2 % بين المواطنين الإيطاليين، ووفقا للتقرير فإن الأطفال الذين يعيشون في أسر لديها عائل واحد، والأسر الكبيرة المحرومة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية كانوا أيضا معرضين للخطر. ( الاقتصادية )