السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي

هجانة الأمن العام تنقذ مواطنين ومركبات داهمتها السيول في باير بمعان

الأمن: سقوط أحد مرتبات قوات الدرك من أعلى جسر أذرح

وفاة شاب بحادث تصادم في عمان

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

2.642 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

التعامل مع 937 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الوظائف خلال 2023 في الشرق الاوسط .. 56% يبحثون عن وظيفة جديدة و20% يسعون لزيادة الراتب

الاحتلال الاسرائيلي يحتجز أكثر من 370 جثمانا بسجون الموتى

 
السبت، 24-12-2022 11:17 ص

رغم الأداء المضطرب.. أسهم أوروبا تحقق مكاسب أسبوعية

335


الوكيل الإخباري - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا أسبوعيا، وذلك على الرغم من استقرار الأسهم في آخر تداولات الأسبوع، في تعاملات ضعيفة قبل العطلة، وعلى الرغم من أداء مضطرب خلال الأسبوع طغت فيه الآمال في تحسن التوقعات الاقتصادية على المخاوف من الركود والسياسات النقدية الجريئة للبنوك المركزية.

اضافة اعلان


وأظهرت بيانات أن المعنويات بين الشركات والمستهلكين الإيطاليين قد ارتفعت في شهر ديسمبر، على الرغم من أن قطاع التصنيع كان أكثر تشاؤما.


وسجل المؤشر "ستوكس 600" ارتفاعًا أسبوعيا بنسبة 0.6 % ، إلا أنه لم يسجل تغير يذكر في التداولات . ( سكاي نيوز


إقرأ ايضا
1671872716393

توسعة لمطار حمد ترفع طاقته الاستيعابية إلى 70 مليون مسافر سنويا

33

الوظائف خلال 2023 في الشرق الاوسط .. 56% يبحثون عن وظيفة جديدة و20% يسعون لزيادة الراتب

3 - Copy

علان يحذر من عروض وهمية على الذهب في الأردن

1640591593_112_84844_228150-770x435

ارتفاع الأسعار في اليابان بأسرع وتيرة منذ 40 عاما

R1671797942_1000x551_242_MjAyMi0xMi0yMyAxNToxODo0Nw==

تراجع سعر الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ شهرين

4 - Copy

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب السبت في الأردن

أخبار متعلقة
ؤيييي

لماذا لا تتحقق توقعات البنوك عالمياً.. وما هو تأثيرها على الأسواق؟

LYNXMPEA5N0EK_L

عالمياً الذهب يرتفع مؤقتاً والدولار يهبط

غفغغفغغغ

أسهم أوروبا تتراجع والأنظار على قرار المركزي بشأن الفائدة

image_750x_61fef370b23a2-0bb46a27-c0b7-4f30-b023-d89c735d3f9b-65fc5522-7388-46be-aeb7-63613446bde2

اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 14.89 مليار دولار

ببببب

أسهم أوروبا باللون الأحمر وسط ترقب لقرار الفيدرالي

900500_be69cf01-b0d2-47a2-be71-6c5d827644c8-1

سيناريوهان حول رفع الفائدة وأسواق العالم تترقب