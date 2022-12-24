رغم الأداء المضطرب.. أسهم أوروبا تحقق مكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا أسبوعيا، وذلك على الرغم من استقرار الأسهم في آخر تداولات الأسبوع، في تعاملات ضعيفة قبل العطلة، وعلى الرغم من أداء مضطرب خلال الأسبوع طغت فيه الآمال في تحسن التوقعات الاقتصادية على المخاوف من الركود والسياسات النقدية الجريئة للبنوك المركزية.

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وأظهرت بيانات أن المعنويات بين الشركات والمستهلكين الإيطاليين قد ارتفعت في شهر ديسمبر، على الرغم من أن قطاع التصنيع كان أكثر تشاؤما.



وسجل المؤشر "ستوكس 600" ارتفاعًا أسبوعيا بنسبة 0.6 % ، إلا أنه لم يسجل تغير يذكر في التداولات . ( سكاي نيوز )