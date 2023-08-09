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الأربعاء، 09-08-2023 10:39 ص

قطر: تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام

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الوكيل الإخباري - أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء، عن تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

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وقال المركزي القطري في بيان عبر حسابه على منصة إكس، إن معدل التضخم في قطر انخفض إلى ما نسبته 2.5 % خلال شهر حزيران الماضي، ليواصل تراجعه للشهر الرابع على التوالي منذ شباط 2023.


وكانت الحكومة القطرية قد نفذت عدة إجراءات ساهمت في استقرار أسعار السلع والخدمات في الأسواق خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها توفير جميع السلع وخاصة الغذائية والاستهلاكية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والمحال المخالفة التي تقوم برفع الأسعار دون موافقة وزارة التجارة والصناعة.

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