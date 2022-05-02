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الإثنين، 02-05-2022 12:01 م

آلاف المسلمين يؤدون صلاة العيد في آيا صوفيا

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الوكيل الإخباري - أقيمت صلاة عيد الفطر صباح اليوم الاثنين في مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول بمشاركة مكثفة من آلاف المسلمين.

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وقصد المصلين القادمين من مختلف مناطق اسطنبول والولايات التركية، مسجد آيا صوفيا لأداء صلاة عيد الفطر منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.


كما قصد آيا صوفيا، مصلون قادمون من خارج تركيا أيضا، حيث ملأوا المسجد التاريخي والساحات التي حوله.


وفي 24 يوليو عام 2020، أقيمت صلاة الجمعة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة بعد 86 عاما من تحويله إلى متحف. وكانت السلطات التركية قبل ذلك قد قررت تحويل هذا المتحف إلى مسجد، مثلما كان عليه في السابق.


ويقع آيا صوفيا في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستخدم مسجدا لمدة 481 عاما، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، ويعد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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