أول تعليق من هايلي بعد خسارتها أمام ترامب

الوكيل الإخباري - أعلنت نيكي هايلي، عزمها على البقاء في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، رغم هزيمتها أمام دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب في كارولاينا الجنوبية.
وقالت هايلي لمؤيديها خلال تجمع في تشارلستون: "لن أتخلى عن هذه المعركة".
وهزم ترامب هايلي، آخر منافسيه الجمهوريين، في الانتخابات التمهيدية في كارولاينا الجنوبية، وفق ما أظهرت توقعات بثّها عدد من وسائل الإعلام الأميركية.
ويُمثّل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تُجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لست سنوات.
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ويواصل ترامب بذلك سلسلة انتصاراته ليقترب من نيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية للمرة الثالثة على التوالي والتنافس مجددا أمام الرئيس جو بايدن الذي ينتمي للحزب الديمقراطي.
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