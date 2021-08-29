الأحد 29-08-2021
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الأحد، 29-08-2021 01:16 ص

إصابة عناصر من قوى الأمن اللبناني خلال مطاردة سجناء فروا من مخفر شرقي البلاد

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الوكيل الإخباري - أصيب عدد من عناصر قوى الأمن اللبناني مساء يوم السبت بجروح خلال مطاردتهم سبعة سجناء فروا من مخفر ضهر البيدر شرقي البلاد.

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وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن فرار 7 سجناء من نظارة مخفر ضهر البيدر.


وأشارت الوكالة إلى أن عددا من عناصر القوى الأمنية أصيبوا "بجروح ورضوض مختلفة خلال مطاردتهم السجناء الفارين في الأحراج المجاورة لمخفر ضهر البيدر"، مضيفة أن عناصر الدفاع المدني تعمل على نقلهم الى المستشفيات للمعالجة".


وقامت القوى الأمنية بتوقيف أربعة مساجين من أصل 6 كانوا قد فروا من نظارة مخفر ضهر البيدر، بعدما تمت مطاردتهم في الأحراش القريبة، وهم ثلاثة.

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