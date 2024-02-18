الأحد 18-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين الخميس وترجيح تأجيل الأقساط على عيد الفطر

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 28 ألفا و985

اشتباكات عنيفة بين الاحتلال ومقاومين بمخيم طولكرم

الصفدي: لا يمكن لإسرائيل أن تضمن أمنها بدون ضمان أمن الفلسطينيين

حريق كبير يشب بمحل قطع سيارات بعمان والدفاع المدني يهرع لإخماده

حكم المتاجرة بالسلع المدعومة.. الإفتاء توضح

الزراعة: الثوم في الأسواق يزيد عن حاجتنا والأسعار بين دينار ونصف إلى دينارين

لمنع وقوع حوادث الحريق والاختناق .. الدفاع المدني يحذر مجدداً

الهلال الأحمر بغزة: الاحتلال يقصف الطابق الثالث من مستشفى الأمل

الضمان: 20298 مشتركا اختياريا خلال العام الماضي

الأحد، 18-02-2024 12:21 م

ارتفاع حصيلة "ضحايا الذهب" إلى 98 شخصاً في الفلبين

6202220123848374963508


الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في منطقة للتنقيب عن الذهب بمقاطعة "دافاو دي أورو" جنوبي البلاد إلى 98 قتيلاً.

اضافة اعلان


وذكر مكتب وكالة مواجهة الكوارث الإقليمي، السبت، أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن تسعة أشخاص آخرين ما زالوا مفقودين.

 

وتسبب انزلاق التربة في بلدة ماسارا القريبة من منجم للذهب في طمر محطة الحافلات الخاصة بموظفي المنجم، فضلا عن 55 منزلاً في هذه البلدة الواقعة في جزيرة مينداناو- جنوب الفلبين، حسب وسائل إعلام .


وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاءٍ من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في الفلبين، طوال أسابيع، قد تسبّبت في عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات، ما أجبر آلاف الأشخاص على الاحتماء في ملاجئ طوارئ.

سبق

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

السعودية.. رئاسة الحرس الملكي تحدد 4 شروط للراغبين بالالتحاق بصفوفها

c80959da23ccd24423256dd5d5812778

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب ميانمار

1708240190803

إلغاء 7 رحلات جوية جراء إضراب طياري شركة تابعة لـ "لوفتهانزا" الألمانية

539793

كاميرون يزور جزر فوكلاند المتنازع عليها مع الأرجنتين

Q4UQ2bWADBXqrRy9H3PcTo

هل ترغب بتجربة العيش على الفضاء ؟ .. ناسا تبحث عن متطوعين

WhatsApp Image 2024-02-18 at 10.29.33 AM

الصين تطور مركبات قتالية ثقيلة