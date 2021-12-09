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الخميس، 09-12-2021 07:48 م

البرلمان العربي يؤكد أهمية نشر الوعي المجتمعي المناهض للعنف ضد المرأة

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الوكيل الاخباري - أكد البرلمان العربي، أهمية نشر الوعي المجتمعي المناهض للعنف ضد المرأة باعتباره ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات بنسب متفاوتة، ومنها المجتمعات العربية.

وقال رئيس البرلمان عادل العسومي خلال الندوة التي نظمها البرلمان مع الاتحاد الدولي البرلماني، إن الوعي المجتمعي يعد الحصن الرئيسي في مواجهة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن هذه المواجهة تعد مسؤولية تشاركية تتطلب فيها تكاتف جهود كافة المؤسسات الحكومية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق وسائل الإعلام ورواد الثقافة والفن بأشكاله المختلفة.

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