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الخميس، 21-09-2023 12:25 م

البرلمان العربي يدعو لتعزيز التضامن في مواجهة التحديات الراهنة

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الوكيل الإخباري - دعا البرلمان العربي إلى تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة، التي تواجهها الدول العربية، لحفظ الأمن والسلم وإعلاء قيم السلام والتسامح لتحقيق تطلعات الشعب العربي في الاستقرار والأمن والرخاء.

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جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم الدولي للسلام" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 أيلول من كل عام.


وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أهمية التوعية بنشر ثقافة السلام وقيم التسامح في المنطقة العربية والعمل على تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، لمواجهة موجات العنف والتطرف والإرهاب التي تجتاح العالم والمنطقة العربية.


وأشار الى حرص البرلمان العربي على المشاركة ضمن الجهود العربية والدولية لتوعية الأجيال الشابة بأهمية تحقيق السلام والتسامح مع الآخر وقبوله.


وشدد العسومي على أهمية السلام كركيزة أساسية للتنمية وهو ما يتطلب وقف كافة أشكال الصراعات المسلحة، وما ينتج عنها من أزمات لجوء ونزوح، وضرورة إرساء سلام عادل لاستتباب الأمن والاستقرار في أنحاء العالم ونشر قيم التعايش السلمي والتسامح وتقبل الآخر دون أي تمييز.


بترا

 




 

 


 

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