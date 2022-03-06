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الأحد، 06-03-2022 10:25 ص

الجزائر: عودة الطلبة من أوكرانيا وإغلاق السفارة في كييف

الجزائرر


الوكيل الإخباري - عاد الطلبة الجزائريون الذين يدرسون في أوكرانيا إلى بلادهم، على متن رحلات خاصة سيرتها الدولة الجزائرية.

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وحسب ما نشرته وزارة الخارجية الجزائرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بمطار هواري بومدين الدولي، الطلبة الأوكرانيين العائدين من أوكرانيا على متن رحلات جزائرية تمت خلال اليومين الماضيين لإجلائهم.


وقالت الوزارة: "تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على استقبال أفراد الجالية الوطنية بأوكرانيا الذين تم إجلاؤهم عبر رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست".


في سياق متصل أعلنت السفارة الجزائرية في أوكرانيا إغلاق مقرها وتعليق أعمالها في البلاد لحين إشعار آخر.


وحسب بيان أصدرته السفارة الجزائرية في أوكرانيا ونشرته جريدة النهار، أكدت أنها علقت نشاطها مؤقتا، وقالت: "تم تعليق النشاط والخدمات مؤقتا بداية من السبت الموافق الـ5 من مارس/ آذار، وذلك بسبب الظروف الامنية التي تشهدها البلاد".

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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