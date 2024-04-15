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الإثنين، 15-04-2024 03:39 م

الجيش الروسي يعزز مواقعه على محاور القتال ويكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 895 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 270 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت القوات الروسية مواقعها على طول خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع ومحطتي "بلاستون" و"إنكلاف-ن" للتشويش الراداري والإلكتروني.

- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 420 عسكريا ودبابة واحدة وغيرها من الآليات العسكرية والمدافع الغربية منها مدفع L-119 بريطاني.


- على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وصدت 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 295 عسكريا و4 مركبات قتالية بينها عربة مشاة "ماردر" ألمانية، ومدافع غربية. 


- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 90 جنديا وتدمير معدات ومدافع للعدو.


- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا، ودمرت آليات ومدافع غربية. 


- أسقطت دفاعاتنا 6 صواريخ HIMARS وقنابل JDAM أمريكية.


- إسقاط 270 مسيرة أوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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