الجيش الروسي يعزز مواقعه على محاور القتال ويكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 895 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 270 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت القوات الروسية مواقعها على طول خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع ومحطتي "بلاستون" و"إنكلاف-ن" للتشويش الراداري والإلكتروني.



- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 420 عسكريا ودبابة واحدة وغيرها من الآليات العسكرية والمدافع الغربية منها مدفع L-119 بريطاني.



- على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وصدت 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 295 عسكريا و4 مركبات قتالية بينها عربة مشاة "ماردر" ألمانية، ومدافع غربية.



- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 90 جنديا وتدمير معدات ومدافع للعدو.



- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا، ودمرت آليات ومدافع غربية.



- أسقطت دفاعاتنا 6 صواريخ HIMARS وقنابل JDAM أمريكية.



- إسقاط 270 مسيرة أوكرانية.

RT