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الأربعاء، 09-03-2022 03:29 م

الحزب الحاكم في أوكرانيا يقترح اتفاقية أمنية جديدة

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الوكيل الإخباري-طرح حزب "خادم الشعب" الحاكم في أوكرانيا، اقتراحًا بشأن اتفاقية أمنية جديدة، تكون فيها تركيا والولايات المتحدة ضامنين.

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وأوضح الحزب في بيان الأربعاء، أن روسيا طالبت باستقلال ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وشبه جزيرة القرم.


وأضاف البيان أن المطالب الروسية لا يمكن تحقيقها، داعيا إلى ضرورة تحديد كيفية تنظيم حياة سكان تلك المناطق داخل حدود الدولة الأوكرانية ذات السيادة.


ولفت إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) صرح بوضوح عدم استعداده لقبول أوكرانيا في بنيته خلال الـ15 عامًا القادمة، مبينا أن الناتو لم يدعم كييف حتى في الحرب.


واقترح الحزب الحاكم اتفاقية جديدة بدلا من مذكرة بودابست، على أن توفر الاتفاقية الجديدة الأمن الكامل لأوكرانيا. وأن تتكفل الدول الضامنة للأمن اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وعسكرية ملموسة.


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

 

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