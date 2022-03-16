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الأربعاء، 16-03-2022 11:21 ص

الرئيس الأوكراني يجتمع برؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا

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الوكيل الإخباري-اجتمع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، مع رؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا في العاصمة كييف.

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وذكر مراسل الأناضول الثلاثاء، أن زيلينسكي التقى برؤساء وزراء التشيك بيتر فيالا، وبولندا ماتيوس مورافيسكي، وسلوفينيا يانيز يانشا، ونائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، وذلك بصفتهم ممثلي المجلس الأوروبي.
وقدم زيلينسكي لرؤساء الوزراء الضيوف معلومات مفصلة عن الحرب التي بدأتها روسيا على بلاده.


وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.
وفي كلمة له عقب اللقاء، أشاد زيلينسكي بزيارة رؤساء حكومات الدول الثلاث إلى العاصمة التي تواجه هجمات روسية مستمرة.


وقال: "هذه (الزيارة) خطوة عظيمة وشجاعة وصحيحة".
أعرب زيلينسكي عن امتنانه لوقوف الدول الصديقة مثل بولندا والتشيك وسلوفينيا إلى جانب أوكرانيا اليوم.


وأضاف: "نثق تمامًا بقادة هذه البلدان".
ووصل مساء الثلاثاء، رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا إلى كييف بهدف التضامن مع أوكرانيا ضد التدخل العسكري الروسي.


وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، إن هدف الزيارة إلى كييف هو التعبير عن الدعم المفتوح للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، والتأكيد على حريتها واستقلاليتها.


وأفاد في تغريدة عبر حسابه على تويتر بأن الترتيب للزيارة جرى بالتشاور مع رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مبيناً أنهم أطلعوا الأمم المتحدة ومنظمات دولية، حول الزيارة.


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.


وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي أوكرانيا عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخل سيادتها".

 

الاناضول

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