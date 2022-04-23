السبت 23-04-2022
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السبت، 23-04-2022 01:04 م

السعودية.. أكثر من 14 مليون مصل بالمسجد النبوي منذ بداية رمضان

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الوكيل الإخباري-أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم السبت، أن المسجد النبوي استقبل منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك نحو 14.7 مليون مصل وأكثر من 944 ألف زائر ومصل في الروضة الشريفة، وسط منظومة خدمات متكاملة.

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وأوضح المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية، عبدالعزيز الأيوبي، أنه مع الإقبال المتزايد من الزوار والمصلين للمسجد النبوي من داخل وخارج المملكة، استطاعت الوكالة بتضافر الجهود مع الوكالات المساعدة المعنية بتكثيف الأعمال وتعزيزها من خلال رفع الطاقة التشغيلية، بما يحافظ على المستوى الأعلى للخدمات في المسجد النبوي، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".


وأضاف الأيوبي أن الوكالات المساعدة تعمل على مدار 24 ساعة وأن الجهود تضاعفت في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر من الشهر الفضيل، كما عملت على تجهيز كل ما يخص التشغيل والصيانة والتفويج وإدارة الحشود والتطهير والسجاد والخدمات كافة في جوانب المسجد النبوي المخصصة للرجال والنساء

 

بترا

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