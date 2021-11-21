الصين تقرر خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، رسميا، تقليص علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى "القائم بالأعمال"، احتجاجا على تدشين تايوان سفارة "بحكم الأمر الواقع" في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

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وقالت الوزارة في بيان "كان على الحكومة الصينية خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من أجل حماية سيادتها والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية".



وأضاف البيان أنه "على الحكومة الليتوانية أن تتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك"، مضيفا أن أفعالها "خلقت سابقة سيئة على الساحة الدولية".



وفي الصيف الماضي، حذرت الصين ليتوانيا، بعدما أعلنت تايوان، التي تعتبرها الصين تابعة لها، عزمها فتح سفارة لها بحكم الأمر الواقع في الدولة الواقعة على بحر البلطيق.



في الوقت ذاته، رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالخطوة، وقالت سفارتها في تايوان، إنه على دول العالم أن توثق علاقاتها بشكل أكبر مع تايبيه، التي وصفتها، بالبلد الديمقراطي الرائد وأحد الاقتصادات الكبرى و"قوى الخير".



يذكر ان الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، وترفض اعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة منفصلة عنها، وتعهدت مرارا بأن تضمها إلى سلطتها، وسط مخاوف متصاعدة من احتمال نشوب حرب بين الجانبين قد يستدعي تدخل واشنطن.

بترا