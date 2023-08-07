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الإثنين، 07-08-2023 11:04 م

الولايات المتحدة تتوقع زيارة وزير الخارجية الصيني

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الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تتوقع زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في حين لم يقدم موعدا محددا لها.اضافة اعلان


وأضاف ميلر أن "الجانب الأمريكي يتوقع زيارة وانغ يي للولايات المتحدة واللقاء بوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، لكن الموعد الدقيق للزيارة لا يزال مجهولا".

وأفادت وسائل إعلام مختلفة، في وقت سابق، أن مسؤولين أمريكيين وصينيين رفيعي المستوى ناقشوا في واشنطن قضايا الأمن الإقليمي والعلاقات الدفاعية بين البلدين.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، مارتن ماينرز، في وقت سابق، أن مساعد وزير الدفاع لشؤون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إيلي راتنر، بحث مع المدير العام لإدارة شؤون أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية الصينية، يانغ تاو، العلاقات العسكرية بين بكين وواشنطن وقضايا الأمن الإقليمي.

 




 

 


 

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