وفاة واصابات بحادث طعن في متجر صغير باليابان

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن شخصاً لقي حتفه وأُصيب اثنان آخران، صباح اليوم الأحد، في حادث طعن داخل متجرٍ صغيرٍ بمدينة سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

اضافة اعلان



ووفق الهيئة، تعرَّض ثلاثة من العاملين بالمتجر؛ تتباين أعمارهم بين الأربعينيات والستينيات، للطعن وتمّ نقل رجل أربعيني إلى المستشفى حيث تُوفي لاحقاً.. والمصابان رجل وامرأة، لم يفقدا الوعي.



وأضافت الهيئة -وفق "رويترز"- أنه تمّ القبض على عاطل عمره 43 عاماً في مكان الحادث بتهمة الشروع في القتل.



وفي يناير أُصيب ثلاثة رجال بحادث طعن في منطقة أكيهابارا السياحية في طوكيو، لكن العنف في الأماكن العامة لا يزال قليلاً في اليابان.



سبق



