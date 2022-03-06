الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

"توقف" عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني: الصواريخ الروسية دمرت مطار فينيتسا

5 مرشحين لمركز نقيب الممرضين و39 لعضوية المجلس بعد إغلاق باب الترشح - أسماء

بالأرقام.. ترتيب محافظات الأردن الأكثر إصابة بكورونا

واشنطن مهتمة بشراء النفط من فنزويلا بدلاً من روسيا

انخفاض في نسب إشغال المستشفيات لمرضى كورونا - أرقام

97 وفاة و39979 إصابة بكورونا في الاردن خلال اسبوع

الأمن يضبط عدداً من الأشخاص تجمعوا أمام كلية الكرك على خلفية مشاجرة سابقة

مجلس النواب يقرّ المادة الخاصة بآلية تأسيس الأحزاب الأردنية

مدير الامن العام يزور مديرية شرطة محافظة اربد

الأحد، 06-03-2022 02:36 م

بريطانيا: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لسنوات

113-231937-russian-ukrainian-crisis-killed_700x400


الوكيل الإخباري - توقع نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، أن يستمر الصراع في أوكرانيا شهورا إن لم يكن سنوات، مضيفا أن الحلفاء الدوليين سيحتاجون إلى إظهار "قوة تحمل استراتيجية" لضمان إخفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

اضافة اعلان


وقال راب لشبكة "سكاي نيوز": "مهمتنا مع حلفائنا هي ضمان فشل بوتين في أوكرانيا وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت نحن نتحدث عن شهور، إن لم يكن سنوات، وبالتالي علينا إظهار بعض القدرة الاستراتيجية على التحمل لأن هذا لن ينتهي في أيام".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حث الزعماء الآخرين، أمس السبت، على الانضمام إلى خطة من ست نقاط للرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تتراوح من تقديم دعم إنساني إلى إلحاق أكبر ضرر ممكن بالاقتصاد الروسي.


وقال جونسون، قبل اجتماعات مع زعماء من كندا وهولندا ووسط أوروبا في لندن هذا الأسبوع، إن العملية العسكرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا بد وأن تفشل وأن يُنظر إليها على أنها فاشلة.

وأضاف جونسون في بيان: "لا يكفي التعبير عن دعمنا للنظام الدولي القائم على القواعد ولكن يجب أن ندافع عنه ضد محاولة متواصلة لإعادة صياغة هذه القواعد بالقوة العسكرية".


وذكر جونسون أهدافه التي تضمنت إقامة تحالف إنساني دولي من أجل أوكرانيا ودعم دفاعها عن نفسها وزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو لأقصى حد.


ودعا جونسون أيضا إلى انتهاج مسارات دبلوماسية لخفض التصعيد بمشاركة كاملة من الحكومة الأوكرانية وتعزيز الأمن في منطقة أوروبا-الأطلسي وإنهاء "التطبيع الزاحف" للأنشطة الروسية في أوكرانيا.


وبعد اجتماعه مع رئيسي وزراء كندا وهولندا يوم غد الاثنين، من المقرر أن يستضيف جونسون يوم الثلاثاء زعماء من جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا وهي دول تشهد تدفقا للاجئين بسبب الغزو.


وتعتزم بريطانيا للتحرك بشكل أسرع لمعاقبة رجال الأعمال الروس من خلال إجراءات قانونية جديدة سيتم إرسالها إلى البرلمان يوم الاثنين.

 

العربية نت


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6224bd147dda4

"توقف" عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول في أوكرانيا

6224af2731b9c

الرئيس الأوكراني: الصواريخ الروسية دمرت مطار فينيتسا

بوتين-5-scaled

بوتين يكشف عن حالة واحدة لوقف الحرب مع أوكرانيا

tbl_articles_article_30850_360be8fed88-6092-4970-b406-68479ffee59c

الحرب العسكرية في أوكرانيا تهدد سلة خبز العالم

254027_25_1646567231

موسكو: الخطاب الأميركي ضد روسيا يشكل تهديدا على الأمن الدولي

اوردغان

أردوغان يجري محادثات مع بوتين بشأن أوكرانيا

أخبار متعلقة
main_image620aad18b20c9

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

59f4677495a59779388b4567

الرئيس الأوكراني: مستعدون لأي هجوم مفاجئ من روسيا

المواجهة-الروسية-الغربية-على-حدود-أوكرانيا

طبول الحرب تُقرع.. سيناريوهات غزو روسيا لأوكرانيا واحتمالات التدخل النووي

17590456_401

وزير الخارجية الأمريكي: غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يبدأ "في أي وقت"

6205af6f21cdf

بايدن يدعو الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا مع تصاعد المخاوف من غزو روسي

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا