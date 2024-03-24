الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

العراق يعزي بضحايا هجوم "كروكوس"

براتب وضمان لمدة عام .. إعلان هام من الاقتصاد الرقمي لهذه الفئة

إغلاق محيط محكمة منطقة باسماني بموسكو لنقل منفذي هجوم "كروكوس"

بعد إعلان إصابة كيت بالسرطان.. بيان جديد من قصر كنسينغتون

نيجيريا.. تحرير أكثر من 250 تلميذا خطفهم مسلحون

شهيدان ومصابون بقصف منزل في رفح

قوات الاحتلال تطلق القنابل الدخانية على مستشفى الأمل

الربيع يعيد الحيوية والانتعاش للقطاع السياحي

الخصاونة يؤكد ضرورة توفير مخزون سلع ومواد غذائية آمن بأسعار عادلة

الغذاء والدواء تحدد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية

الأحد، 24-03-2024 01:48 م

بعد إعلان إصابة كيت بالسرطان.. بيان جديد من قصر كنسينغتون

kate123-1


الوكيل الإخباري - أعلن ناطق باسم قصر كنسينغتون في بيان أن أمير وأميرة ويلز "تأثرا جداً" برسائل الدعم التي تلقياها بعد إعلان كيت إصابتها بالسرطان.اضافة اعلان


وقال الناطق : "لقد تأثر كل من الأمير وليام والأميرة كيت جداً برسائل التعاطف التي أرسلها أشخاص من المملكة المتحدة والكومنولث ومن كل أنحاء العالم"، بعد مقطع الفيديو الذي نشرته كيت وكشفت فيه أنها مصابة بمرض السرطان.

وأضاف أنهما "تأثرا جداً بعاطفة الناس ودعمهم".

وأشار إلى أن كيت ووليام "ممتنان لتفهُّم" الجمهور تمنياتهما "باحترام خصوصيتهما في هذه المرحلة".

وأعلنت الأميرة كيت (42 عاما)، مساء الجمعة، إصابتها بسرطان لم تحدد طبيعته. وبدأت زوجة وريث العرش البريطاني علاجاً كيميائياً وقائياً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6600063f4236042ceb3a04c9

العراق يعزي بضحايا هجوم "كروكوس"

6600041c4236042e7b17dad4

لافروف: سبب تصرفات الغرب يعود لرغبته بمنع روسيا من أن تصبح دولة عظمى

11

إغلاق محيط محكمة منطقة باسماني بموسكو لنقل منفذي هجوم "كروكوس"

65fffd294c59b74e9871f446

مدفيديف يتوعد بالانتقام من كل ذي علاقة بهجوم "كروكوس" الإرهابي

65ffee734236047ace18291d

نيجيريا.. تحرير أكثر من 250 تلميذا خطفهم مسلحون

3202411142710784885369

حزب الله يستهدف موقع جل علام ويحقق إصابات مباشرة

أخبار متعلقة
585990 (1)

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. الأميرة كيت والأمير ويليام يعبران عن امتنانهما للدعم الكبير

ظ

الداعية وسيم يوسف يعلن إصابته بمرض خطير

1

أميرة ويلز كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان

image

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان - فيديو

10101

مؤرخ ملكي بريطاني يتوقع خطاب مرتقب للأميرة كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها