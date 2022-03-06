بوتين: روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا والشركاء الدوليين

الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الدوليين، مبينا أن العملية العسكرية الروسية تسير وفق أهدافها وجدولها الزمني.

اضافة اعلان



وقالت الرئاسة الروسية، في بيان صحفي، إن بوتين أعرب، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد الجانب الروسي للحوار مع السلطات الأوكرانية ومع الشركاء الأجانب من أجل التوصل لحل للصراع الأوكراني.



وأضاف البيان أن بوتين أكد لأردوغان عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض، التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية لإعادة تجميع قواتها ووسائلها.



