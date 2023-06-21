بوتين يمنح سوبيانين وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى

الوكيل الاخباري- منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الخامس والستين، وسام الاستحقاق الوطني من الدجة الأولى.



وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، أنه تم منح سوبيانين، هذا الوسام لقاء "لمساهمته الكبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمدينة موسكو".

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ويشار إلى أن سوبيانين تولى إدارة بلدية موسكو في عام 2010. وقبل أسبوعين، رشحه فرع موسكو لحزب " روسيا الموحدة" لخوض الانتخابات على منصب عمدة العاصمة.



يمنح وسام "الاستحقاق الوطني" لمواطني روسيا الاتحادية لقاء الخدمات المتميزة بشكل خاص المتعلقة بتعزيز الدولة الروسية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة القدرة الدفاعية للبلاد، والأنشطة البحثية، وتطوير الثقافة والفن.

روسيا اليوم