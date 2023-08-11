الجمعة 11-08-2023
الوكيل الاخباري

سماء المملكة على موعد مع ظاهرة فلكية اليوم

أسعار الذهب في الأردن الجمعة

تحذير من رابط الكتروني وهمي في سوريا- تفاصيل

مصرع 53 شخصا جراء حرائق الغابات المروع في هاواي

تحديد كمية البيض المسموح تناولها يوميا

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

تطورات الموجة الحارة في الاردن

تركيا.. إصابة 22 شخصا بجروح طفيفة في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد

الرصيفة :حملة واسعة لإزالة الاعتداءات على الطريق والبسطات

بينهم بريطاني.. مقتل 5 أشخاص خلال إضراب وسائل النقل بجنوب إفريقيا

الجمعة، 11-08-2023 10:01 ص

تحذير من رابط الكتروني وهمي في سوريا- تفاصيل

64d56973423604673512a8c4


الوكيل الاخباري- حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا من وجود رابط لأحد المواقع الإلكترونية يتعامل باسم الوزارة ويحمل الشعار الخاص بها.اضافة اعلان


وقالت في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" يوم الخميس، إن الرابط يدعي أن الوزارة تقدم منحا مالية للمحتاجين عبر التسجيل عبر الرابط.

وأوضحت الوزارة أنه ليس لديها موقع إلكتروني خاص بها والرابط المرفق عبارة عن هكر.

وحذرت من تسجيل الدخول على الرابط المذكور لكي لا يتم تهكير الحسابات الخاصة بالمتابعين.

وذكرت أن أي شيء يخص السوريين لا يصدر إلا عن طريق صفحتها الرسمية فقط.

وأكدت الوزارة في السياق أنها تعمل عبر مجموعة برامج اجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية لتقديم يد العون والمساعدة للعديد من الأسر المحتاجة في مختلف المحافظات وبأشكال مختلفة وتوسيع الرعاية الاجتماعية بطرق عدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1691734145093

مصرع 53 شخصا جراء حرائق الغابات المروع في هاواي

64d558994c59b73b9301e1f3

تركيا.. إصابة 22 شخصا بجروح طفيفة في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد

64d5257d42360471201696d0

بينهم بريطاني.. مقتل 5 أشخاص خلال إضراب وسائل النقل بجنوب إفريقيا

64d5431a4c59b73e6367f19f

بايدن يعلن حالة الكارثة الكبرى في هاواي

64d531b44c59b74104718e90

عن طريق الخطأ.. سوناك يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

64d52ca942360408d42fe368

زلزال قوي جديد يضرب تركيا

أخبار متعلقة
64d3e47342360430e5525389

تركيا.. وزارة الدفاع تعلن مقتل 4 جنود شمالي العراق

64d3db8f4c59b713607cf54b

الأسد: الدعم الإيراني والروسي كان مهما لسوريا

64d3ce0d4c59b70ce43a4852

اندلاع حريق في مخيم الهول شمال شرقي سوريا

64cff9374c59b732351ebdf4

الدفاع الروسية تكشف عن تفاصيل حوادث مع الطائرات الأمريكية في سوريا

64cea19d4c59b72f2379467f

القوات الجوية الروسية والسورية تدمر مقرا لـ"جبهة النصرة" في إدلب

تنزيل

داعش يعلن مقتل زعيمه في اشتباكات في إدلب بسوريا