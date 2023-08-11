تحذير من رابط الكتروني وهمي في سوريا- تفاصيل

الوكيل الاخباري-

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حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا من وجود رابط لأحد المواقع الإلكترونية يتعامل باسم الوزارة ويحمل الشعار الخاص بها.وقالت في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" يوم الخميس، إن الرابط يدعي أن الوزارة تقدم منحا مالية للمحتاجين عبر التسجيل عبر الرابط.وأوضحت الوزارة أنه ليس لديها موقع إلكتروني خاص بها والرابط المرفق عبارة عن هكر.وحذرت من تسجيل الدخول على الرابط المذكور لكي لا يتم تهكير الحسابات الخاصة بالمتابعين.وذكرت أن أي شيء يخص السوريين لا يصدر إلا عن طريق صفحتها الرسمية فقط.وأكدت الوزارة في السياق أنها تعمل عبر مجموعة برامج اجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية لتقديم يد العون والمساعدة للعديد من الأسر المحتاجة في مختلف المحافظات وبأشكال مختلفة وتوسيع الرعاية الاجتماعية بطرق عدة.