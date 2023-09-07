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الخميس، 07-09-2023 07:12 ص

تدمير 4 مسيرات أوكرانية في ثلاث مناطق روسية

ظ


الوكيل الاخباري - أسقطت الدفاعات الجوية الروسية فجر اليوم الخميس 4 طائرات أوكرانية بدون طيار في أجواء ثلاث مناطق روسية هي مقاطعات موسكو وروستوف وبريانسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه في حوالي الساعة 03.00 فجرا، "تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بثلاث مسيرات على أهداف في الأراضي الروسية".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت مسيرتين منها فوق أراضي روستوف وأخرى فوق منطقة رامنسكي في مقاطعة موسكو.

وذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تلغرام" أنه لم تقع إصابات أو أضرار في موقع سقوط حطام المسيرة.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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