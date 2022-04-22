تركي يفوز بمسابقة اجمل أذان - فيديو

الوكيل الإخباري -

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فاز المؤذن التركي الشاب محسن كارا بمسابقة الأذان عبر البرنامج التلفزيوني السعودي "عطر الكلام"، متفوقا على مواطنه ألب جان تشليك الذي حل ثانيا في المسابقة.وأعلن كارا عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي فوزه بالمسابقة، مرفقا إعلانه بمشاهد من الحلقة الأخيرة للبرنامج وإعلان النتائج.وقال كارا في منشوره: "أحمد الله حمدا لا متناهيا على الفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة الأذان التي نظمت في مدينة الرياض، وأشعر بسعادة أخرى لأن أكون مع أخي ألب جان تشليك الفائز بالمرتبة الثانية في نفس المسابقة".