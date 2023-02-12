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منظمة الصحة: 26 مليون متضرّر بسبب الزلزال في تركيا وسوريا

الأحد، 12-02-2023 09:23 ص

تقارير دولية: أكثر من 28 ألف قتيل ونحو 26 مليون متضرر جراء الزلزال في تركيا وسوريا

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الوكيل الإخباري- أفادت تقارير أممية ومنظمة الصحة العالمية بأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا حصد أرواح أكثر من 28 ألف شخص فضلا عن تضرر نحو 26 مليونا، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا.

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وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل "ستتضاعف".

وقال غريفيث متحدثا لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أنه من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة لأن علينا أن نرى تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر".

وقال غريفيث السبت في فيديو نشر على حسابه في تويتر "قريبا سيخلي الأشخاص المكلفون بعمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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