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الخميس، 29-02-2024 08:40 ص

رئيسة وزراء إستونيا: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا "موقف دفاعي"

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس إن مباحثات الغرب حول إرسال قوات إلى أوكرانيا تأتي في إطار الخطوات الدفاعية، وليست تصعيدا ضد روسيا.

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وتعليقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا، أضافت: "من الضروري مناقشة جميع الخيارات من أجل تقديم المساعدة لأوكرانيا.. لا ينبغي لنا أن نخاف من قوتنا. روسيا تقول إن هذا التحرك أو ذاك يعد تصعيدا، لكن الدفاع ليس تصعيدا. علينا أن نضع كل الخيارات على الطاولة وبحث ما يمكننا أن نفعله لمساعدة أوكرانيا على الانتصار".

وأضافت أن مسألة المساعدة الأوروبية لكييف تتعلق أيضا بـ"البنية الأمنية الأوروبية".

 

RT

 




 

 


 

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