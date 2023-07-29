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السبت، 29-07-2023 03:46 م

رئيس جنوب إفريقيا: يسعدني العمل مع شريك مجتهد مثل بوتين

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الوكيل الاخباري - أعرب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن سعادته بالعمل مع شخص مجتهد ومثابر مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار رئيس جنوب إفريقيا، إلى أن اجتماعه يوم أمس مع نظيره الروسي انتهى متأخرا إلى حد ما.

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وأضاف رامافوزا مخاطبا الرئيس بوتين خلال لقائهما اليوم:  "أنتم شخص مجتهد ومستعد للعمل منذ الصباح الباكر. ويسعدني جدا العمل مع شريك مثلكم، لأنني أيضا أحب العمل بجد".

ويشار إلى أن فعاليات القمة الروسية- الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا"، جرت يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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