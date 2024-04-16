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الثلاثاء، 16-04-2024 09:57 ص

سعيد: هناك من يتآمر على تونس من خلف القضبان

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، إن هناك من يتآمر على أمن الدولة حتى من وراء القضبان، وما زالت الأموال تتدفق عليهم من الخارج.

ودعا إلى وضع حد لكل الانفلاتات التي تقع اليوم في تونس وخارجها.

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وأضاف أن هناك من يريد ضرب الدولة من الداخل وتفتيتها حتى تكون مجموعة من المقاطعات، لكن الدولة التونسية موحدة وسياستها واحدة، وقوانينها يجب أن تكون نافذة على الجميع.


وقال إنه لا يزال هناك من يتآمر على أمن الدولة وآن الأوان لمحاكمتهم محاكمة عادلة.


كذلك شدد سعيد على ضرورة التصدي للمخدرات والهجرة غير الشرعية وتحميل كل طرف مسؤوليته.

 

RT

 




 

 


 

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