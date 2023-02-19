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الأحد، 19-02-2023 01:12 م

سوريا تعلن تضرر مواقع في قلعة دمشق جراء القصف الإسرائيلي

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الوكيل الاخباري- أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، اليوم الأحد، تضرر بعض المواقع في قلعة دمشق نتيجة قصف الطيران الإسرائيلي.

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وذكرت المديرية في بيان لها، اليوم الأحد، أن "العدوان الإسرائيلي الذي استهدف نقاطا في دمشق ومحيطها فجر اليوم تسبب بأضرار كبيرة في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق والمركز الثقافي في كفرسوسة".

وأضاف البيان أن الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق بجانب دمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية، والفرق الفنية التابعة للمديرية تقوم الآن بمسح أولي لتقييم الأضرار.

وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في بيان عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح بينهم في عدوان إسرائيلي على مناطق سكنية بدمشق.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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