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الأحد، 19-02-2023 06:15 ص

5 قتلى وإصابة 15 مدنيا جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع السورية عن "مصدر عسكري" مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في دمشق.

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وفي بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها إنه "في تمام الساعة 22 : 00 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".


وأضاف المصدر أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وأن "العدوان أدى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها".

 

وكالات


 




 

 


 

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