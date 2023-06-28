صفارات الإنذار تدوّي في 3 مقاطعات أوكرانية

الوكيل الاخباري - دوّت صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف شرق أوكرانيا، وبولتافا ودنيبروبتروفسك وسطها، وفي مناطق بمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه لا تزال تسيطر عليها قوات كييف.





ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن صافرات الإنذار انطلقت في وقت واحد تقريبا، عند الساعة 08:44 بتوقيت موسكو.





وبدأت ضربات القوات الروسية للبنية التحتية لقوات كييف في 10 أكتوبر، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنته الاستخبارات الأوكرانية.





وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

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روسيا اليوم









