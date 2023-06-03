السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل في رام الله

إعلان مواعيد جولات الترخيص المتنقل الشهر الحالي

بوريل: أعرف كيف ننهي الحرب في أوكرانيا في غضون أسابيع معدودة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية

توقعات بعدم رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة من جديد الشهر الحالي

تحذيرات للمواطنين من الوقوع في شرك المكالمات الدولية مجهولة المصدر

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب أردوغان

انخفاض أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام السبت

الاحتلال يعتقل شابين من ساحات المسجد الأقصى

5.46 % نسبة نمو عدد الاشتراكات بخدمات الهاتف النقال في الأردن

السبت، 03-06-2023 09:57 ص

بوريل: أعرف كيف ننهي الحرب في أوكرانيا في غضون أسابيع معدودة

647ae1064236042a596e4aef


الوكيل الإخباري- اعتبر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن النزاع في أوكرانيا يمكن أن ينتهي في غضون أسابيع قليلة إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري لكييف.

وقال بوريل متحدثا في منتدى "حوار شانغريلا" الأمني في سنغافورة اليوم السبت: "أعرف كيف يمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا. الأمر سهل للغاية. نوقف الدعم العسكري لأوكرانيا وستنتهي الحرب في غضون أسابيع قليلة".

وتساءل بوريل كيف سينتهي الصراع في أوكرانيا بالضبط في هذه الحالة، وقال: "هل هذا مهم أم لا؟ إذا كان مهما، فلا يمكننا وقف الدعم العسكري لأوكرانيا، لأننا لا نريد سلاما يكون على شكل استسلام".

اضافة اعلان

 

وأضاف: "السؤال ليس أن ننهي الحرب ولكن بأي نتيجة ننهي الحرب"، مشددا على أن الغرب سيواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وذلك تحديدا لأنه "يريد السلام" في أوكرانيا، حسب تعبيره.

واتهمت روسيا الدول الغربية مرارا بالسعي لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا من خلال توسيع نطاق إمدادات الأسلحة إلى كييف، مؤكدة أن ذلك لن يمنع روسيا من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في نهاية المطاف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
241603

بوتين يعزي القيادة الهندية في ضحايا حادث سكة الحديد

image (44)

رئيس الإكوادور لا يعتزم الترشح للانتخابات المقبلة

647adca14c59b707f327fbb8

الجزائر.. مشروع يقضي بالسجن المؤبد للمتورطين بسرقة وتخريب الممتلكات العمومية

647acafb4236042a596e4ae6

مدفعية الجيش الروسي تدمر معقلا محصنا للقوات الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه

647ad26e423604267b6b48bc

إندونيسيا تطرح خطة تسوية في أوكرانيا تتضمن 5 بنود

8c7e310fe9

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب أردوغان

أخبار متعلقة
image (15)

الصين تطارد سلام أوكرانيا عبر العواصم

6461289e4236046b9d7ec0cd

"بيلد": زيلينسكي ينسى هاتفه الذكي في برلين

646080f84c59b7299e5966f9

تقرير استخباراتي: أوكرانيا ستتلقى أكثر من 100 مسيرة من ألمانيا

w

ألمانيا تعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

645f815b42360423d75a53a9

تدمير 18 مسيرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك

image (18)

الجيش الأوكراني يؤكد أنه "يتقدم في بعض المناطق" حول باخموت