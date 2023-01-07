السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 12:20 م

عاصفة في كاليفورنيا تمهد لموجة أشد عنفا

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الوكيل الإخباري - تسببت الأمطار الغزيرة والرياح المدمرة في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والمتاجر في شمال ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، فيما تستعد المنطقة لموجة أخرى من الطقس السيئ تستمر خلال مطلع الأسبوع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 15 سنتيمترا، ويحتمل أن تتسبب في سيول وانهيارات أرضية.

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وأضافت الهيئة أنه بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة، من المتوقع أن تهطل ثلوج يتراوح سمكها بين حوالي 30 و90 سنتيمتراً خلال مطلع الأسبوع على سلسلة جبال سييرا، حيث قيست تراكمات للثلوج بارتفاع يتراوح بين 30 و45 سنتيمتراً في وقت سابق من هذا الأسبوع.


ويأتي التنبؤ المقلق في أعقاب عاصفة ضخمة من المحيط الهادي صاحبتها رياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج كثيفة في أنحاء المنطقة ليومين. وحتى صباح أمس الجمعة، بقي 60 ألف منزل وشركة بلا كهرباء بسبب الطقس، بحسب بيانات موقع باور أوتدجز دوت يو إس.

 

البيان

 




 

 


 

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