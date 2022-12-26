الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمانة تدعو التجار لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية متاجرهم من ارتفاع منسوب المياه

فتح مجاري السيول والأودية التي أغلقت بسبب الأمطار في الديسة

الدفاع المدني: التعامل مع 1136 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

مؤسسات حكومية تعلن حاجتها لملء وظائف شاغرة

الحكومة تُحدد سعر بيع غاز الريشة .. 3 دولارات الحد الأدنى و6 دولارات الحد الأعلى

الأمن: جميع الطرق الداخلية والخارجية سالكة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنين

4 إصابات بحادث تصادم أعلى جسر محطة صويلح

ضباب كثيف يلف عدة مناطق في المملكة - أسماء

الإثنين، 26-12-2022 08:54 ص

الولايات المتحدة.. هجوم على محطتي كهرباء في واشنطن

image - 2022-12-26T085325.943


الوكيل الإخباري - انقطعت الكهرباء عن آلاف السكان بالقرب من مدينة تاكوما الأمريكية بواشنطن، بعد تعرض محطتين فرعيتين كهربائيتين لهجوم، وتم إبلاغ الشرطة بالحادث، حسبما قالت شركة المرافق المحلية أمس الأحد.

وقالت شركة تاكوما للمرافق العامة، في منشور على «تويتر»: «في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، تعرضت محطتان فرعيتان بشركة تاكوما باور لهجوم في مقاطعة بيرس الشرقية، وتم إخطار سلطات إنفاذ القانون». ولم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى عن طبيعة الهجوم.

اضافة اعلان


وأضافت الشركة أن نحو 2700 شخص تخدمهم شركة تاكوما للمرافق العامة تضرروا بعد أن فقد 7300 ساكن الكهرباء في مقاطعة بيرس الشرقية التي تبعد 72 كيلو متراً جنوبي سياتل. وقالت: «نحن نعمل بأسرع ما يمكن وبأمان لإعادة الكهرباء».


وكان مرفق للكهرباء في ولاية نورث كارولاينا قد أبلغ، في وقت سابق من هذا الشهر، عن انقطاع الكهرباء بسبب ما وصفته السلطات المحلية بعمليات إطلاق نار مدبرة يتم التحقيق فيها الآن من قبل سلطات إنفاذ القانون الاتحادية.


وقالت شبكة (بي سي نيوز) ووسائل إعلام محلية أخرى إن مكتب التحقيقات الاتحادي أجرى تحقيقات في إطلاق نار بالقرب من منشأة للكهرباء في ساوث كارولاينا بعد ذلك بأيام وما إذا كانت هناك صلة بين الحادثين.

 

البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a9377c4236046c5907ddb6

الدفاع الروسية تعلن مقتل 3 عسكريين جراء سقوط حطام طائرة في ساراتوف

20191122-20191122-1-jpg16a232-image-jpg276c1f-image

صربيا.. أوامر للجيش بالتوجه نحو الحدود مع كوسوفو

image - 2022-12-26T084430.003

حليف بوتين يكشف سبب عدم شن الغرب حربا على روسيا

8

مفقودان بعد انهيار جليدي في النمسا

4

31 قتيلا جراء عواصف ثلجية تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة الأمريكية -صور

7

قتيلة وجرحى في إطلاق نار ببريطانيا

أخبار متعلقة
image - 2022-12-17T113231.176

كييف تعيد خدمات المترو وإمدادات المياه بعد ضربات روسية

image - 2022-12-12T085213.705

زيلينسكي: نعمل على إعادة الكهرباء إلى المناطق المتضررة

image (1)

زيلينسكي يحذر من انقطاعات مطولة في الكهرباء

image - 2022-12-04T090321.658

أمريكا تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا لعدة أشهر

image - 2022-11-30T084930.649

قوات أوكرانية تقصف محطة كهرباء في منطقة كورسك الروسية

تنزيل (6)

عودة الكهرباء لمعظم أنحاء كييف تقريبا