الخميس 28-09-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك في اجتماع اللجنة الفنية العربية الدائمة للإحصاء

الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

نقابة المطاعم: 20% ارتفاع الطلب على الحلويات بمناسبة المولد النبوي

الجمارك تحبط تهريب 12 كغم من الكوكايين المخدّر الخام

النواب على موعد مع انتخابات رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم

فاجعة العرس بالعراق.. التحقيق انتهى وهذا عدد الموقوفين

دولتان عربيتان من بين أكثر دول العالم ادماناً على الهواتف الذكية لعام 2023

اعلان صادر عن أمانة عمان اعتبارًا من يوم غد الجمعة

السفير المجالي يوجه رسالة للصحفيين والإعلاميين

التعامل مع 1300 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الخميس، 28-09-2023 01:09 م

فاجعة العرس بالعراق.. التحقيق انتهى وهذا عدد الموقوفين

85


الوكيل الإخباري - أكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبدالله الجبوري، أن التحقيقات في حريق صالة الافراح قد انتهت.اضافة اعلان


وقال الجبوري، اليوم الخميس، إن لجنة التحقيق في الحريق أنهت إجراءاتها، كاشفاً عن توقيف 19 شخصاً.

كما أوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين إداريين في قضاء الحمدانية.

وأكد أن هناك قصورا واضحا في تطبيق شروط السلامة بتلك القاعة التي شهدت الكارثة، بعد أن أشعلت الألعاب النارية مواد شديدة الاشتعال في سقف موقع الزفاف.

وقتل 100 شخص على الأقل وأصيب 150 آخرون بجروح جراء الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء في قاعة الأفراح. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3333

إعمار درنة الليبية يستغرق سنتين وهذا مصير أهل المدينة المنكوبة

170485

أستراليا تعلن عن إعادة هيكلة كبرى لجيشها في تحول نحو الردع بعيد المدى

60eaab62-3226-4820-ab65-695daf99c87a

دولتان عربيتان من بين أكثر دول العالم ادماناً على الهواتف الذكية لعام 2023

image - 2023-09-28T114356.693

وزير الدفاع البريطاني يلتقي الرئيس الأوكراني في كييف

1280x960-srozo

الحسابات الفلكية تكشف موعد رمضان 2024

353131

جمهورية ناغورنو كاراباخ تعلن حل مؤسساتها اعتباراً من بداية العام المقبل

أخبار متعلقة
9

بحفلة عرس.. طعام فاسد يسمم 50 عراقيا في كركوك

3

بعد فاجعة الحمدانية.. العراق يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام

99

عراقيون يهرعون للتبرع بالدم لمصابي حريق نينوى

خ

شاهد بالفيديو والصور كارثة في قاعة أعراس شمال العراق