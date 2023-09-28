فاجعة العرس بالعراق.. التحقيق انتهى وهذا عدد الموقوفين

الوكيل الإخباري -

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أكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبدالله الجبوري، أن التحقيقات في حريق صالة الافراح قد انتهت.وقال الجبوري، اليوم الخميس، إن لجنة التحقيق في الحريق أنهت إجراءاتها، كاشفاً عن توقيف 19 شخصاً.كما أوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين إداريين في قضاء الحمدانية.وأكد أن هناك قصورا واضحا في تطبيق شروط السلامة بتلك القاعة التي شهدت الكارثة، بعد أن أشعلت الألعاب النارية مواد شديدة الاشتعال في سقف موقع الزفاف.وقتل 100 شخص على الأقل وأصيب 150 آخرون بجروح جراء الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء في قاعة الأفراح.